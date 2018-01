Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Haarlemmers gaan meeuwenprobleem actief aanpakken Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

In Haarlem wordt men al jaren gek van de meeuwenoverlast. Niet vreemd dus, dat het Heetste Hangijzer in 2014 over dit onderwerp ging. Haarlemmers wilden namelijk dat de overlast maar eens goed zou worden aangepakt. Omdat de gemeente na de verkiezingen aangaf niet met lasers te willen werken - dat zou te gevaarlijk zijn voor mensen - leek het probleem in dezelfde hoedanigheid te blijven bestaan. Pas in 2016 oordeelde de Raad van State dat de gemeente iets mocht doen tegen de vogels. Inventieve inwoners bedachten vorig jaar zelf een manier om de vliegende plaaggeesten zelf te bestrijden: met vlaggetjes. Wie het wat duurder wil aanpakken, kan sindsdien aanspraak maken op een meeuwenoverlast-subsidie: de gemeente vergoedt tot maar liefst 350 euro van de gemaakte kosten in strijd tegen de beesten. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl