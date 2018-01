Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Het haventje van Drechterland heeft z'n make-over gehad Foto: NH Nieuws

DRECHTERLAND - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

In Drechterland leek het Hete Hangijzer vier jaar geleden een gedane zaak. Alle politieke partijen waren het namelijk wel eens met de stelling dat het haventje in Wijdenes op diepte gehouden moest worden om zo te blijven dienen als vluchthaven. Om dat te bewijzen, hielpen politici van vijf partijen mee met het uitscheppen van de modder.



Toch duurde het nog ruim een jaar na de verkiezingen tot de haven echt de gewenste make-over kreeg, waarna de gemeente de wens uitsprak om van het iconische haventje een toeristische trekpleister te maken. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl