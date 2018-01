Weer 'homomishandeling': Xeverio (24) met baksteen ziekenhuis in geslagen

AMSTERDAM - (AT5) Het gaat inmiddels iets beter met hem, maar Amsterdammer Xeverio lag afgelopen zaterdagavond met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij werd mishandeld toen hij de metro verliet bij de halte Wibautstraat in Amsterdam.

In de metro werd hij al nageroepen door een groep van wat later drie jongeren van rond de 25 jaar blijken te zijn. " 'Homo' en 'boeler' (Surinaams voor homo) werd er in de metro naar me geroepen en toen ik uitstapte merkte ik al dat ik gevolgd werd", vertelt Xeverio aan AT5.

"Nat van het bloed"

Eenmaal boven de grond loopt hij flink door, op weg naar een feestje waar hij met collega's naartoe zou gaan. Buiten wordt bij plots van achteren neer getrapt en krijgt hij vuisten in zijn gezicht. Xeverio valt hard op zijn knieën en hoofd, waarna de jongens op hem springen. Tegen hem wordt geroepen dat hij zijn 'bek moet houden' en dat hij zijn horloge af moet staan. De mannen willen ook zijn tas en armband hebben.

Maar die armband zit vast. Omdat het allemaal niet snel genoeg gaat wordt hij met een baksteen op zijn hoofd geslagen. Zijn telefoon staat hij niet af. Vervolgens rennen ze weg en blijft Xeverio bloedend achter. "Ik was helemaal nat van het bloed en zonder dat ik iets kon zien ben ik een stuk weggerend. Mijn telefoon zat ook onder het bloed en ik moest wachten tot hij droog was voordat ik kon bellen."

Hersenschudding en hechtingen

Agenten zijn na zijn 112-telefoontje snel ter plaatse en met een ambulance wordt hij naar het OLVG gebracht. Zijn collega's, die met een taxi naar hem toe komen, rijden mee in de ambulance. Op weg naar het ziekenhuis bellen ze zijn vader en moeder.

"In nog geen half uur kom ik op de afdeling aan en trof mijn zoon badend in zijn bloed aan", schrijft de vader van Xeverio in een bericht op social media. In het ziekenhuis wordt zijn wond schoongemaakt en wordt er met een scan gekeken of hij geen hersenletsel heeft opgelopen. Hij blijkt 'slechts' een hersenschudding te hebben. Artsen hechten daarna het gat in zijn voorhoofd en hij moet nog enkele uren blijven ter controle.

"Hoofd bonkte bij iedere stap"

"Daarna mocht ik naar huis. Ik kon niet lopen omdat mijn knieën heel erg pijn deden en mijn hoofd bij iedere stap bonkte', vertelt hij. Zijn vader rijdt hem daarom in een rolstoel naar de auto. Gisteren heeft Xeverio aangifte gedaan van de mishandeling en beroving, samen met zijn ouders. "Ik had de hele nacht niet kunnen slapen, dus toen ik thuiskwam ben ik in slaap gevallen. Ik was zo moe."

Hij heeft goede hoop dat de jongens die hem mishandelden nog gevonden gaan worden. Met zijn pinpas blijkt later die avond contactloos betaald te zijn bij een snackbar. De camerabeelden van die snackbar zijn inmiddels opgevraagd door de politie.

Grote bult

Anderhalve dag later heeft Xeverio nog steeds veel last van zijn verwondingen. Hij heeft een grote bult op zijn hoofd en nog steeds veel hoofd- en spierpijn. Maar mentaal zijn de wonden groter. "Ik ben een hardwerkende man en heb dit niet verdiend. Ik ben heel erg verdrietig dat mij dit moet gebeuren. Ik had die avond dure spullen aan. Misschien was ik een te makkelijk slachtoffer", zegt hij zoekend naar een verklaring.

Door het verhaal dat zijn vader plaatste op social media krijgt Xeverio nu reacties uit het hele land. "Ik vind het heel lief. Het zijn allemaal mensen die me sterkte wensen en hopen dat ik er weer bovenop kom." Zelf wil hij vooral 'gewoon' doorgaan met zijn leven. "Ik laat me hierdoor niet angstig maken. Ik ben wie ik ben."

De politie wil nog niet spreken van homogerelateerd geweld, maar spreekt van een ordinaire beroving.