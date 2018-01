Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Diemenaren wachten nog altijd op openstellen busbaan Foto: NH Nieuws

DIEMEN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De busbaan in Diemen-Zuid houdt de gemoederen al lang bezig. Zo kwam bij NH Nieuws vier jaar geleden het Hangijzer binnen dat de baan ook maar eens geopend moest worden voor ander verkeer dan alleen bussen. De PvdA - die vier jaar geleden de grootste partij werd - was ook voor dat plan. Toch is er pas een half jaar geleden bekendgemaakt door het college dat de gemeente zal laten onderzoeken of een openstelling ook daadwerkelijk zal kunnen. De resultaten en een eventuele beslissing van de gemeenteraad laten waarschijnlijk tot de zomer van 2018 op zich wachten. Tot die tijd zullen de automobilisten dus vooral nog wat geduld moeten hebben… Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl