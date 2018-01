Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Castricummers betalen nog steeds volle pond voor parkeren Foto: NH Nieuws / ANP

CASTRICUM - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Castricummers waren het parkeertarief op de parkeerplek naast het stukje strand op hun gemeente meer dan zat. Daar werd er namelijk niet gebruikgemaakt van een uurtarief, maar van een vast bedrag per dag. Dat schoot bij de inwoners in het verkeerde keelgat, die per uur wilden afrekenen. Maar na vier jaar lijkt er niets veranderd en betaalt een automobilist voor het parkeren van zijn of haar wagen 6,50 euro. Navraag bij de gemeente leert dat het terrein niet van hen is, maar van een investeringsmaatschappij. Of zij hun tarief willen aanpassen, is niet duidelijk. Een ding is wel zeker: de klachten zijn in de afgelopen vier jaar onveranderd gebleven. "Dit parkeertarief weerhoudt mensen ervan om naar het strand te gaan", zegt een automobilist. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl