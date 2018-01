Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Bussum is niet langer zelfstandig Foto: NH Nieuws

BUSSUM - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

De inwoners van Bussum wilden in 2014 koste wat kost voorkomen dat de gemeente zou gaan fuseren met andere plaatsen. Het verkozen Hangijzer vier jaar geleden was dan ook: ‘Bussum moet een zelfstandige gemeente blijven’. Een klein jaar na de verkiezingen bleek al dat daar echt niets meer aan te doen was, toen in de Eerste Kamer werd beslist dat de fusie tussen Bussum, Muiden en Naarden tot de nieuwe gemeente Gooise Meren onomkeerbaar was. Maar wellicht wordt de huidige gemeente nog wat groter dan deze nu al is. Enkele maanden geleden werd de regio namelijk gedwongen tot een fusie, waardoor er over een paar jaar nog maar drie gemeentes in het hele Gooi mogen zijn. Geen goed nieuws voor de Bussumse inwoners die zo voor hun zelfstandigheid streden. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl