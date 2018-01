Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Bennebroekers lijken de 'Duinpolderdans' te ontspringen Foto: NH Nieuws

BLOEMENDAAL - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Bennebroekers vreesden de dag dat de beruchte Duinpolderweg in hun rustige dorp zou worden aangelegd. Tegen de te bouwen vierbaansweg, dwars door een stuk bos, ontstond veel weerstand en daarom kwam vier jaar geleden bij ons het Hete Hangijzer binnen: 'Er mag geen provinciale weg komen tussen Bennebroek en Vogelenzang’. Intussen wordt er al ruim tien jaar gesteggeld over de komst van de weg en ligt er nog geen stukje asfalt in Bennebroek. De laatste stand van zaken is gunstig voor de inwoners van de gemeente Bloemendaal, want uit een onlangs verschenen pland van de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland, zal de weg niet langs Bennebroek, maar langs het Zuid-Hollandse Hillegom lopen. Als er een ding met zekerheid gezegd kan worden in deze kwestie, is dat er nog niets vaststaat. Bennebroekers juichen daarom vooral nog niet te vroeg... Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl