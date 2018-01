Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Beverwijkse Breestraat straalt weer Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Het was een doorn in het oog van veel Beverwijkers: de verloedering van hun geliefde Breestraat in het centrum. "Niemand gaat hier voor z’n lol winkelen", werd er vier jaar geleden voor onze camera gezegd. Maar een grondige renovatie, die eind vorig jaar werd afgerond, heeft ervoor gezorgd dat de Beverwijkers langzaam terugkomen naar hun ‘Bree’. Zo ook Monique van Asperen, die vier jaar geleden haar onvrede uitte over de straat.



"Het is echt heel erg opgeknapt hier. Nu is het hier mooi en je kan er lekker een praatje maken", vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. Dat kan maar een ding betekenen: de Breestraat heeft zijn charme weer terug. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl