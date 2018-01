'Alles is water' in Warder: "Als de kantine maar droog blijft"

WARDER - Van water in een zwembad kijkt niemand vreemd op, van water op een zwembad wel. Dat is vandaag het geval in Warder, waar het Markermeer tot aan de dijk is opgerukt en het openluchtzwembad en het reddingsstation blank heeft gezet.

"Het is gewoon verschrikkelijk", zegt Anja Arzoni, beheerder van het zwembad tegen NH Nieuws. "Het is echt heel erg, want er is eerst nog een slootje, en dan een pierenbad, daar nog een weiland, daar is ook nog een slootje, alles is water. Je moet lieslaarzen aan, wil je naar de kantine."

"Waar moet dat water naartoe?", vraagt ze zich af. "Dat moet weggepompt worden als het waterpeil in het IJsselmeer laag genoeg is", beantwoordt zwembadmedewerker Wout Visser haar vraag. "Eerder kun je het niet wegkrijgen, want het slaat eroverheen."

Bekijk ook: VIDEO: Hoogwater bedreigt reddingsstation in Warder



Behalve de baden en de bijbehorende ligweides, staat ook het reddingsstation blank. Een dergelijk extreem waterpeil is geen dagelijkse kost, maar het ook niet de eerste keer dat het Markermeer zo ver oprukt, herinneren Visser en Arzoni zich. "Het is al een keer zo geweest, 25 jaar geleden", vertelt Arzoni. "Met Pinksteren", vult Visser haar aan.

Arzoni maakt zich vooral zorgen over de kantine. "Die staat iets hoger, daar zitten de wc's en daar staan de trekkers, als het daar maar niet inkomt." Visser ziet het somber in: "Het water komt al tot dat plateautje voor de kantine, daar zie je het water al komen, ik ga kijken of ik er zandzakken op kan gooien zo meteen."

KNRM

"Het water is extreem hoog", zegt Ben Korner van het aan de KNRM gelieerde reddingsstation. "We hebben gisterenavond samen met de brandweer van Oosthuizen en onze mensen van de KNRM een dijkje voor de loods gebouwd." Dat heeft gewerkt: "Binnen is het helemaal droog, gelukkig. We hebben het goed gebouwd."

Door het hoge water kunnen de vrijwilligers tijdelijk niet uitrukken, en moeten ze eventuele reddingsoperaties overlaten aan collega's van andere stations. "We hebben ons afgemeld bij het Kustwachtcentrum."