Terugblik Hete Hangijzers: Bewoners De Haemstede mogen blijven Foto: NH Nieuws

BERGEN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Tientallen ouderen maakten zich eind 2013 grote zorgen over de naderende verplichte verhuizing die ze moesten maken van verzorgingstehuis De Haemstede in Bergen naar een nieuwe locatie in Koedijk. Daarom kregen wij het Hete Hangijzer opgestuurd: ‘Verzorgingshuis De Haemstede moet in Bergen blijven’. Hoewel het er slecht uitzag voor de bewoners, die zo graag tot hun dood in hun geliefde woonplaats wilden blijven, werd er met hulp van een mediator in juni 2014 toch een oplossing gevonden: de ouderen mochten blijven waar ze zaten. Woordvoerder van de Stichting Wij gaan niet weg Pam de Groot zei destijds: "Ik ben sprakeloos, geweldig. Eindelijk een einde aan alle onzekerheid." Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl