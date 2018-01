Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Nog altijd geen aparte fietspaden op de Purmerenderweg Foto: NH Nieuws

BEEMSTER - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

In Beemster wilden inwoners graag dat fietsers op een veilige manier door de gemeente konden rijden. Daarom kwam bij NH Nieuws het volgende Hete Hangijzer binnen: ‘Er moeten op de Purmerenderweg aparte fietspaden worden aangelegd’. Bijna vier jaar later liggen er nog geen nieuwe fietspaden, maar zit er wel enig schot in de zaak. De gemeenteraad heeft namelijk aangegeven dat zij wil dat er een vrijliggend fietspad komt langs de weg. De haalbaarheid daarvan gaat daar binnenkort onderzocht worden. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd… Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl