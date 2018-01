Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Geen sociale huurwoningen in het KPMG-gebouw Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Het was al jaren een pijnpunt: het leegstaande KPMG-gebouw in Amstelveen. Daarom kwam er in 2014 een Heet Hangijzer richting de redactie: Er moeten sociale huurwoningen in het kantoorpand komen. Het gesteggel over het gebouw was er een van de lange adem: pas in juli 2017 werd het bedrijventerrein verkocht, voor ruim 66 miljoen euro. Dat klinkt als een hoop geld, maar is in de huidige oververhitte markt een schijntje. Drie bedrijven mogen het gebouw nu een nieuwe bestemming gaan geven en het lijkt er inderdaad op dat er ook woningen gebouwd zullen worden in het voormalig kantoor. Maar sociale woningbouw mag het niet heten: zoals de plannen nu zijn, zullen het met name appartementen voor mensen met hoge inkomens zijn... Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl