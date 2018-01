Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Marianne moet tóch portemonnee trekken voor hondenbelasting Foto: NH Nieuws / ANP

ALKMAAR - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

Hondenbezitters in Schermer en Graft-De Rijp hielden vier jaar geleden hun hart vast: de plaatsen zouden op 1 januari 2015 opgaan in de gemeente Alkmaar, waar in tegenstelling tot die twee plaatsen wél hondenbelasting werd geïnd. Daar zaten inwoners niet op te wachten en dus meldde Marianne uit Stompetoren zich bij ons over dit Hete Hangijzer. Zij hoopte vurig dat zij niet ineens moest gaat betalen voor haar twee trouwe viervoeters, maar dat blijkt toch anders. "Wij betalen nu 50 euro per hond per jaar, dus we zijn nu 100 euro kwijt", vertelt zij tegen NH Nieuws. Marianne is niet te spreken over dat beleid. "Schandalig, het is belasting innen op een brutale manier. Absurd dat je voor een hond moet betalen, maar niets betaalt voor bijvoorbeeld een kat." Hoop op afschaffing van de hondenbelasting heeft zij ook al opgegeven: "Er gebeurt echt niets. Dat gaat echt niet zomaar worden afgeschaft", vermoedt ze teleurgesteld. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl.