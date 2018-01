Dronken stel twee keer staande gehouden na achtervolging

AMSTERDAM - (AT5) Een dronken stel zorgde dit weekend voor een gevaarlijke situatie op straat in Amsterdam. Een man werd bij een alcoholcontrole gesnapt, maar daarna stapte zijn eveneens dronken partner achter het stuur. De politie zette een achtervolging in.

De man en vrouw werden met hun auto op de Stadhouderskade aan de kant gezet voor de controle. De man bleek bleek veel te veel te hebben gedronken. Hij kreeg een dagvaarding mee en moet zich later nog verantwoorden.

"Ze glimlachte nog netjes naar ons"

Het stel moest hierna wel thuis komen. De vrouw die overduidelijk ook dronken was, is nog gewaarschuwd door de agenten niet te gaan rijden. De auto werd even later op de Vechtstraat gespot met, jawel, de vrouw achter het stuur. "Ze glimlachte nog netjes naar ons", aldus de politie.

De agenten achtervolgden de auto. De vrouw heeft hierbij nog een andere auto geraakt. Op het bureau bleek ze ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Reden genoeg om haar rijbewijs meteen in te nemen.

"Ze heeft vervolgens een tegenonderzoek geëist, hierop is op haar kosten bloed afgenomen. De uitslag volgt later nog." Het Openbaar Ministerie gaat beslissen wat er verder met haar gaat gebeuren.