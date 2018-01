De Peiling: Lukt het nog, stoppen met roken?

NOORD-HOLLAND - Was het ook één van jouw goede voornemens: Stoppen met roken? Wil het een beetje lukken of heb je het zwaar?

Vanaf vandaag veranderen we de naam van NH Peilt in De Peiling. Van maandag tot en met donderdag is De Peiling als praatradio-programma te horen op NH Radio van 18:00 tot 19:00 uur. Vertel ook jouw verhaal op de radio en bel tijdens de uitzending 088-850.51.52

Gezondheid

Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd, meldt het Trimbos Instituut voor verslavingszorg. Al na 20 minuten niet roken zijn er effecten merkbaar in je lichaam.

Na 20 minuten: De bloeddruk en hartslag daalt.

Na 24 uur: Je longen beginnen aan de grote schoonmaak. Je hoest waarschijnlijk slijm op. Alle koolmonoxide is al uit je lichaam

Na 48 uur: Alle nicotine is uit je lichaam. Je ruikt en proeft al wat beter.

Na 72 uur: Je hebt meer energie. Ademen gaat makkelijker.

Na 2-12 weken: De longfunctie en bloedsomloop is verbeterd.

Na 1 maand: Je conditie is beter geworden en je beweegt gemakkelijker. Als je een rokershoestje had verdwijnt dit.

Na 1 jaar: Je risico op hart- en vaatziekten is inmiddels gehalveerd. Je risico op allerlei andere ziekten neemt de komende jaren steeds verder af.

Na 5-15 jaar: Het risico op een beroerte is gelijk aan dat van een niet-roker.

Na 10 jaar: Het verhoogde risico op longkanker is gehalveerd en het risico op andere kankersoorten verminderd.

Na 15 jaar: Het risico op hart- en vaatziekten is gelijk aan dat van een niet-roker.

Lukt het jou?

Heb jij tips voor stoppen met roken? Hoe is het jou ooit gelukt? Is de elektronische sigaret een (tussen)oplossing? Plak je jezelf vol nicotinepleisters? En waar laat je je handen als je niet meer rookt? We horen het graag van je!

