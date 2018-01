Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Aalsmeerse hondenuitlaatplekken nog steeds schaars Foto: NH Nieuws

AALSMEER - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties, die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd veranderd is: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

In Aalsmeer vulde Malou Könst vier jaar geleden haar Hete Hangijzer bij ons in. Zij vond dat er in Aalsmeer-Oost veel te weinig uitlaatplekken voor honden waren. De gebieden die er wel waren, hadden geen omheining en lagen aan alle kanten aan een autoweg. Levensgevaarlijk en hondendiscriminatie bovendien, vond Malou. Vier jaar later is er in haar ogen niets veranderd. "Aan de hondenvoorzieningen is nooit meer iets gedaan", laat Malou aan NH Nieuws weten. Inmiddels is zij een half jaar geleden verhuisd, naar een plek waar het qua uitlaatplekken hopelijk wat beter gesteld is... Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl.