Oud-Volendam trainer De Koning naar RKC

VOLENDAM - WAALWIJK Hans de Koning (57) is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. Hij volgt daar de ontslagen trainer Peter van den Berg op. De oud-trainer van onder ander FC Volendam ondertekende maandag een contract tot het einde van het seizoen bij de nummer vijftien van de Jupiler League. De clubleiding hoopt dat de oud-doelman van AZ'67 en FC Twente er alsnog in slaagt om RKC richting de play-offs voor promotie naar de eredivisie te leiden.

De Koning leidde in het verleden meerdere ploegen uit de Jupiler League en haalde diverse keren de play-offs. Hij was van 2012 tot 2015 trainer van FC Volendam in de Jupiler League. In zijn eerste jaar liep hij daar promotie net mis en werd zijn ploeg verslagen in de play-offs. Dat zelfde gebeurde ook in het seizoen 2014/2015.

De Koning begon in februari 2016 in bij Go Ahead Eagles en leidde de club naar de eredivisie. De Rotterdammer werd een jaar later ontslagen toen de ploeg uit Deventer onderaan de ranglijst bungelde op het hoogste niveau. Zijn opvolger Robert Maaskant wist degradatie niet te voorkomen.

"Met Hans stellen we een zeer ervaren coach aan, die in het verleden heeft bewezen in korte tijd een elftal te kunnen laten presteren met attractief voetbal", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC. "Meest recente voorbeeld is de promotie met Go Ahead Eagles vanuit een nagenoeg uitzichtloze positie. Ook wij hebben nog steeds de doelstelling om de play-offs te halen en denken met deze trainer daar de juiste man voor binnen te halen."