Gewonde en veel schade bij aanrijding op N201 Hoofddorp

HOOFDDORP - Op de N201 bij Hoofddorp was vanochtend rond 09.20 uur een aanrijding tussen twee auto's. Een persoon is hierbij gewond geraakt.

De kop-staartbotsing gebeurde op De Kruisweg vlak voor het stoplicht. Een van de inzittenden raakte mogelijk bekneld in zijn of haar voertuig. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. De gewonde is in een ambulance opgevangen.

De twee auto's zijn bij de aanrijding flink beschadigd geraakt. Een rijstrook was tijdelijk afgesloten, maar is nu weer vrijgegeven. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) hebben automobilisten verder weinig hinder ondervonden.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.