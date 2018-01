Kraanwagen zakt door brug bij Centraal Station Amsterdam: scheepvaart gestremd

AMSTERDAM - (AT5) Aan de De Ruijterkade in Amsterdam is vanmorgen een kraanwagen door het wegdek van een brug gezakt. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Volgens de eigenaar van de kraanwagen, het bedrijf Schot Infra, was de kraanwagen waarschijnlijk niet te zwaar voor de brug. "Deze kranen hebben allemaal een standaard gewicht en we rijden er al jaren mee door de stad", zegt operational manger Willem Haverkort van Schot Infra.

Geen gewonden

De chauffeur is bij het ongeluk niet gewond geraakt. Een getuige meldt dat de politie het verkeer om het ongeluk heen begeleidt via een vrijgehouden rijstrook. De scheepvaart is in beide richtingen gestremd.

Bij het Centraal Station begint vandaag een grote verbouwing van het stationsplein. De komende vijf jaar zal daar gewerkt worden aan de nieuwe 'entree' van de stad. Of dat de reden was dat de kraanwagen daar reed, is ook nog onduidelijk.