Nog geen duidelijkheid over fatale aanrijding met goederentrein Den Helder Foto: Inter Visual Studio Foto: Google Streetview

DEN HELDER - Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de fatale aanrijding op een spoorwegovergang in Den Helder is. Bij de aanrijding in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 22-jarige man om het leven.

De fietser kwam rond 02.15 uur in botsing met een lege goederentrein. Volgens de eerste bevindingen van ProRail in overleg met de politie gaat het om een ongeluk. "Alles deed wat het moest doen", vertelt een woordvoerder van ProRail aan NH Nieuws. "De slagbomen gingen naar beneden en de lichten deden het." Lees ook: Man (22) overleden na botsing met trein in Den Helder Het is nog niet bekend hoe de man op het spoor terecht is gekomen. De politie heeft besloten om vervolgonderzoek te doen. Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen hoe het onderzoek er voor staat.