Waterpeil Markermeer bijna 70 centimeter hoger dan normaal: brandweer stapelt zandzakken

MONNICKENDAM - De brandweer in Monnickendam heeft gisteravond zandzakken gestapeld op de kademuur in Monnickendam. Het water in de haven staat tot aan de rand. Ook burgemeester Luzette Wagenaar- Kroon hielp een handje mee. "Maar Monnickendam loopt absoluut geen gevaar!"

"Door het hoge water is het mogelijk dat een stukje van de kade onder water komt te staan en dat kan schade geven aan de huizen die hier staan. We nemen het zekere voor het onzekere", aldus Wagenaar- Kroon.

Volgens de burgemeester staat het water in het Markermeer op een zeer hoog punt. "Zeker 60 centimeter, bijna 70 centimeter hoger dan normaal."

Wagenaar heeft gisteravond nog contact gehad met Rijkswaterstaat. "De directeur heeft mij aangegeven dat vannacht het hoogste punt wordt bereikt. Het kan nog maximaal tien centimeter stijgen. Maar we houden droge voeten."

Bouwput

Gisteren zorgden het hoge waterpeil in het Markermeer er al voor dat de bouwkuip in de haven vol met water liep. Het ging om de ruimte tussen de muur en de tijdelijke damwand.

Meer dan een jaar geleden werd er begonnen aan de renovatie van de kademuur in de haven in het historische centrum van Monnickendam. Maar al snel kwam de bouw stil te liggen vanwege een slepende ruzie tussen de gemeente en de aannemer.

Verongelijkt

De bewoners voelen zich verongelijkt dat de gemeente niets aan de situatie doet. Zeker omdat het herstel van de kademuur al eerder vertraging opliep.

"Ik vind het echt schandalig, want het is denk ik twee jaar terug dat ze er aan begonnen zijn", aldus de inwoonster. "Toen ging er weer een aannemer failliet, toen werd er weer gestaakt, toen kregen we dit en dat is in de winter ook weer gestopt. Het is een ratjetoe."

"Het is ongelofelijk allemaal, zo lang als dit duurt", zegt een andere inwoner. "Ik weet niet waar het vakmanschap van vroeger gebleven is. Ik kan er niet over uit."