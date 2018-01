Deel dit artikel:











Dronken bijrijder denkt politie te slim af te zijn Foto: Shutterstock

BROEK OP LANGEDIJK - Een passagier van een auto dacht afgelopen nacht de politie te slim af te zijn door de auto van zijn vriend, die even daarvoor dronken werd aangehouden, naar huis te rijden. Een ding was hij klaarblijkelijk vergeten: hij was zelf ook dronken.

Politie Heerhugowaard beschrijft vanavond op Facebook hoe collega's een auto zagen rijden bij de Smiths-fabriek op de Westelijke Randweg in Broek op Langedijk. De agenten gaven de bestuurder een stopteken om een blaastest bij hem af te nemen. Wat bleek: de man had te veel gedronken en moest mee naar het bureau. Dat mocht hij vervolgens verlaten met een proces-verbaal en een rijverbod. De bijrijder van de auto, van wie de adem volgens de politie ook behoorlijk naar alcohol stonk, zag vervolgens zijn kans schoon. Ondanks dat de politie hem ten strengste had verboden om te gaan autorijden, besloot hij met de auto van zijn vriend naar huis te rijden. Op de Bevelandseweg in Heerhugowaard liep hij echter toch tegen de lamp. De man moest ook een blaastest doen en de uitkomst was niet te missen. Hem wachtte hetzelfde lot als zijn vriend: een proces-verbaal en een rijverbod.