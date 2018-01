Vrijwilligers verwoeste dierenambulance dankbaar voor 'hartverwarmende reacties'

AMSTELVEEN - Het was een grote schok voor de vrijwilligers van Dierenambulance de Ronde Venen/ Amstelland: hun ambulancebus brandde eergisternacht volledig uit. Vandaag, een dag na de vreselijke gebeurtenis, realiseren de vrijwilligers zich pas wat er gebeurd is.

"Wat een drukke uren na de brand, zaterdagochtend gingen we pas om 07.30 slapen", schrijft de organisatie op haar Facebookpagina. "Het heeft indruk op ons gemaakt, voor onze ogen is de ambulance uitgebrand. In de uren erna krijgen we het beeld van de brand niet van ons netvlies."

"Twee uur later waren we alweer op om naar het bergingsbedrijf te gaan om onze auto te bekijken. Een heel triest aangezicht, onze auto die zoveel dieren heeft vervoerd, waar we zoveel herinneringen aan hebben, alles helemaal weg. Wie? waarom? Allemaal vragen waar we geen antwoord op krijgen."

Toch zijn de medewerkers strijdvaardig. "Er is maar een weg en dat is vooruit, achteruit kan niet, dus we moeten snel verder", is te lezen. "De media opzoeken, telefoontjes beantwoorden, contacten bellen om sponsors te werven, we moeten door, opgeven kan niet."

'Hartverwarmend'

Ondertussen stromen de reacties binnen bij de dierenambulance. "Het is echt hartverwarmend en alle berichtjes en donaties doen ons goed", laten de vrijwilligers weten. Inmiddels is het streefbedrag aan donaties van 10.000 euro al bereikt en kunnen er zelfs al plannen voor een nieuwe auto met benodigde spullen worden gemaakt. Daar zal volgens de organisatie nog wel veel tijd in gaan zitten.

"Voor nu willen we iedereen alvast bedanken voor zijn/haar steun, we zullen regelmatige update's plaatsen over de ontwikkelingen", schrijft de organisatie tot slot.

Onderzoek

De politie onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan. Mensen die iets weten of iets hebben gezien, kunnen contact opnemen op het nummer 0900-8844.