VIDEO: Hoogwater bedreigt reddingsstation in Warder

WARDER - Bij het station van de reddingsbrigade in Warder is het vanavond een drukte van belang. Vanaf vanmiddag wordt het station namelijk bedreigd door het water van het Markermeer dat steeds verder om zich heen grijpt.

Michael Montagne van de reddingsbrigade laat vanavond weten aan NH Nieuws: "De waterstand is nu erg hoog. Het komt nu totaan ons botenhuis, waar het normaal twee à drie meter vanaf staat. Het water is nu ruim 60 centimeter hoger dan het normaal op dit moment in dit jaargetijde is."

Inmiddels is ook de brandweer gearriveerd bij het station, om te voorkomen dat het station onder water komt te staan. "We zijn op dit moment bezig om zandzakken te vullen en die voor de deur te leggen, zodat in ieder geval ons materieel beschermd blijft", aldus Montagne. "Meer kunnen we er eigenlijk niet aan doen. Gewoon hopen dat het niet erger wordt en dat we het een beetje in de hand kunnen houden."

Wachtdiensten

Om verrassingen te voorkomen heeft het reddingsstation een wacht ingesteld. "Iedere twee uur gaat een van onze vrijwilligers even kijken bij het station hoe de situatie is. Of het niet verergert. Dan als blijkt dat het nog erger wordt, moeten we ad hoc actie ondernemen."

Gelukkig heeft de reddingsbrigade tot nu toe alleen nog wat kleine waterschade. Wel zijn er zorgen over de steiger. "Onze steiger staat normaalgesproken dertig à veertig centimeter boven het water, maar die staat nu gelijk aan het waterniveau. Als het nog erger aantrekt zoud die defect kunnen raken."

Bekijk hieronder hoe het water vanmiddag al bij het reddingsstation tekeer ging:

Vanavond zijn er zandzakken bij het station neergelegd:

Brandweer en andere vrijwilligers zijn met man en macht bezig om het water te bestrijden: