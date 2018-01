Ten Hag wil Ajax nieuwe impulsen geven

AMSTERDAM - Erik ten Hag werd zondag officieel gepresenteerd bij Ajax en hij leidde de eerste training. Hij kwam bij de club aan met een koffertje van zijn oude club FC Utrecht aan de hand. "Dat was eenmalig, ik moest mijn spullen toch ergens in doen", verduidelijkte de nieuwe trainer. Over zijn doel was de opvolger van Marcel Keizer duidelijk. "Kampioen worden en het spel van Ajax nieuwe impulsen geven", zei hij.

Vernieuwen

Ajax staat voor de 47-jarige Ten Hag symbool voor 'vernieuwen'. "Johan Cruijff, Rinus Michels en Louis van Gaal hebben het voetbal in Europa veranderd. Je hoort me niet zeggen dat ik Ajax ga vernieuwen, maar het doel is wel voor vernieuwende impulsen te zorgen", zegt de coach die naar eigen zeggen onterecht het etiket van behoudende coach opgeplakt heeft gekregen. "Bij het tweede elftal van Bayern München was ik de balbezit-trainer", weet hij nog. "Bij Go Ahead Eagles speelden we met wel zes aanvallend ingestelde spelers. En bij FC Utrecht liet ik een middenvelder centraal in de defensie voetballen en koos ik voor aanvallende backs. Maar ja, als je eenmaal een etiket hebt."

Vleugelspelers

Met Justin Kluivert en David Neres in zijn selectie is Ten Hag ook niet van plan zonder vleugelspelers te gaan voetballen. "We hebben geweldige dribbelaars in de selectie. Die spelers zullen we altijd in hun kracht laten spelen en zorgen dat zij het maximale uit hun capaciteiten halen", zei Ten Hag. "Bravoure, creativiteit, lef staat voor Ajax. Zo heb ik de club als voetballer leren kennen. Dat moet niet veranderen."

'Niet meteen veel veranderen'

Verre van ideaal, vindt Ten Hag het dat hij halverwege het seizoen moet instappen. "Normaal heb je zes weken de tijd om een team naar de hand te zetten, nu wacht over twee weken al Feyenoord. Het is ook niet de bedoeling dat ik mijn spelers komende week tijdens een trainingskamp in Portugal ga overladen met nieuwe informatie. Ik heb veel wedstrijden teruggekeken. Vooral de laatste weken was de opbouw van Ajax al veel dynamischer. In twee weken kan ik niet veel veranderen, dat hoeft ook niet. Maar op termijn wil ik wel andere accenten leggen. Ook is er nu een nieuwe linksback", doelde hij op de Argentijn Nicolás Tagliafico. "Dat was in mijn ogen ook nodig. Als ik merk dat er meer versterkingen nodig zijn, dan zal ik dat met Marc Overmars bespreken." De directeur voetbalzaken van Ajax maakte hem eerder trainer van Go Ahead Eagles.