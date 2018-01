Monnickendammers ontsteld over bouwput vol met water: "Schandalig"

MONNICKENDAM - Nog twee maanden, dan zou de renovatie van de kademuur in de haven in het historische centrum van Monnickendam klaar moeten zijn. Maar de bewoners van de stad hebben er een hard hoofd in, zeker nu de bouwplaats volledig onder water staat.

"Het is echt bizar zoals het er nu bijstaat", vertelt een inwoonster aan NH Nieuws. "Ik woon hier 42 jaar, maar ik heb dit nog nooit gezien, zo hoog."

Lees ook: Bouwput haven Monnickendam stroomt vol water

De bewoners voelen zich verongelijkt dat de gemeente niets aan de situatie doet. Zeker aangezien het herstel van de kademuur al eerder vertraging opliep.

"Ik vind het echt schandalig, want het is denk ik twee jaar terug dat ze er aan begonnen zijn", aldus de inwoonster. "Toen ging er weer een aannemer failliet, toen werd er weer gestaakt, toen kregen we dit en dat is in de winter ook weer gestopt. Het is een ratjetoe.

"Het is ongelofelijk allemaal, zolang dit duurt", zegt een andere inwoner. "Ik weet niet waar het vakmanschap van vroeger gebleven is. Ik kan er niet over uit."

Gedupeerde ondernemers

Ook ondernemers die gevestigd zijn rond het plein voelen zich gedupeerd. Rick Schröder, eigenaar van eetcafé de Koperen Vis, trok vannacht rond 03.00 uur aan de bel. "We liepen naar buiten en zagen dat het vol begon te lopen", vertelt hij. "We hebben de gemeente gebeld en werden een half uur later teruggebeld."

"Ze zeiden dat het niet zo heel erg zou zijn en dat er de volgende dag gekeken zou worden of het noodzakelijk is om het toch droog te pompen", vervolgt hij. "Ik denk dat het niet noodzakelijk is geweest, want het staat nog steeds vol."

Of de gemeente morgen alsnog iets aan het hoge water gaat doen, is nog niet bekend.