Sportclub met ballen: Plezier staat voorop bij STG Hoorn

HOORN - Een schaatsvereniging waar plezier en presteren hand in hand gaan. Zo is Schaatstrainingsgroep Hoorn het beste te typeren. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag bij zijn bezoek aan de vereniging op kunstijsbaan De Westfries in Hoorn achter.

Ook de toerrijders Willy en Marian gaven aan dat zij vooral al tientallen jaren bij de vereniging schaatsen voor die gezelligheid. "We hebben altijd heel veel plezier met elkaar, omdat we ook een leuke trainingsgroep hebben", stelt Willy. Het is niet zomaar schaatsen wat de twee doen. Er is ook een trainer die alles nauwlettend in de gaten houdt en hier en daar nog tips geeft. "De trainer let op of we goed door de bochten vliegen en goed afzetten. Eigenlijk wat de profs ook doen, wil hij ons ook bijbrengen", laat Marian weten.

John Buis bewaakt de toekomst

Ook de jeugd is zeker belangrijk binnen STG Hoorn. Iemand die zich daar heel erg mee bezig houdt is John Buis. Hij verzorgt de trainingen bij de pupillen. "Ik vind het heel leuk om te doen met die kinderen en één van de leukste dingen is dat ze ontzettend snel leren. De trainingen geven we op speelse wijze. Plezier is namelijk het belangrijkste dat er is, want dan komen ze de volgende keer weer terug".

Broodje Unox verkoopt goed op kunstijsbaan De Westfries

Vast onderdeel van een bezoek van Dennis Nieuwenhuis aan een sportclub is dat hij een kijkje neemt in de keuken. Zo ook bij kunstijsbaan De Westfries waar Schaats en Trainings Groep Hoorn rijdt. Daar was het broodje Unox populair. Na een zorgvuldige keuring gaf Dennis het broodje een mooie 9,3 waarmee we de baan op een gedeelde tweede plaats in het klassement terugvinden.

