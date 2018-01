Uiteindelijk toch goud voor Blokhuijsen op mass start

KOLOMNA - Jan Blokhuijsen heeft bij het EK afstanden op een merkwaardige wijze goud veroverd op de massastart. De schaatser uit Zuid-Scharwoude kwam na een tactische race dankzij een machtige eindsprint als eerste over de streep. Al snel bleek echter dat het peloton een ronde te veel had geschaatst.

De wedstrijdjury besloot daarom aanvankelijk de doorkomst na zestien ronden aan te houden in plaats van de finish na zeventien ronden. Daardoor ging de Europese titel in eerste instantie naar de nietsvermoedende Letse solorijder Haralds Silovs, met Blokhuijsen als tweede en de Italiaan Andrea Giovannini als derde. Na een protest van het Nederlandse kamp en uitvoerig juryberaad besloot de wedstrijdleiding de Europese titel alsnog aan Blokhuijsen toe te kennen.

"Fout bij rondebordje vijf"

"De enige logische beslissing", liet de gelukkige schaatser bij de NOS weten. "De organisatie had de zaken niet op orde, maar dat kun je moeilijk de schaatsers aanrekenen. Volgens mij is het fout gegaan bij het rondebordje vijf. Dat zijn ze vergeten tijdig terug te zetten naar vier. Daardoor hebben we allemaal onbewust een rondje te veel gereden. Maar iedereen heeft op hetzelfde moment afgesprint voor de eindzege. Gelukkig heb ik na mijn finish ook gewoon gejuicht. Dat heb ik toch nog mooi meegekregen."

"Blokhuijsen verdient het"

Silovs gunde Blokhuijsen zijn Europese titel van harte. "Op deze manier wil je geen Europees kampioen worden. Ik was niet de eerste in de eindsprint, Blokhuijsen wel en hij verdient dus het EK-goud."

Voor de olympische massastart in februari in Zuid-Korea zijn Koen Verweij en Sven Kramer aangewezen.