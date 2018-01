Richard Witschge bij staf trainingskamp Ajax

AMSTERDAM - Richard Witschge gaat maandag met Ajax mee naar Portugal. Hij is door de nieuwe trainer Erik ten Hag toegevoegd aan de technische staf voor het trainingskamp in de Algarve.

Witschge werkt normaal gesproken voornamelijk als trainer met de jeugd van Ajax. Hij zal in Portugal Ten Hag en zijn assistenten Alfred Schreuder en Aron Winter assisteren. "We hebben Richard gevraagd mee te gaan, omdat we met heel veel spelers naar Portugal gaan", zei Ten Hag.

Ten Hag kan in Portugal beschikken over de nieuwe Argentijnse linksback van de club, Nicolás Tagliafico. Maximilian Wöber is ook weer hersteld van zijn blessure. Vijf geblesseerde spelers blijven achter in Amsterdam: Kasper Dolberg, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Benjamin van Leer en Václav Cerny.