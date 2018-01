Broere all-time topscorer Korfbal League in winstwedstrijd tegen Fortuna

DELFT - Marc Broere, speler van Blauw-Wit Amsterdam, is sinds vandaag all-time topscorer van de Korfbal League. In het gewonnen duel bij Fortuna in Delft (17-20) scoorde Broere vijf keer en daarmee passeerde hij Jos Roseboom.

Roseboom, clubicoon van DVO, kwam in 184 wedstrijden op het hoogste niveau tot 1354 goals. Marc Broere staat nu op 1355 goals in 233 wedstrijden. Daarbij moet worden aangetekend dat Rosenboom altijd vrije ballen en strafworpen nam en dat Broere dat niet altijd doet bij Blauw-Wit.

Nuttige time-out Schep

Blauw-Wit stond in het duel tegen Fortuna bij de rust met 8-10 voor, maar Fortuna schoot in de tweede helft beter en liep uit naar 14-11. Na een time-out van Blauw-Wit coach Barry Schep nam zijn ploeg met vier treffers op rij weer een voorsprong: 14-15. In de slotfase schoten de Amsterdammers beter en liepen uit naar 17-20.

"Keihard geknokt"

"We hebben er keihard voor geknokt", zei een blije coach Barry Schep na de wedstrijd. "We hebben hier twee weken naartoe gewerkt en we hebben vooral goed verdedigd." Marloes Frieswijk van vak wisselen was een slimme zet van Schep. Zij kon daardoor helpen met scores in een vak dat minder makkelijk de bal door de korf kreeg.

Frieswijk werd topscorer voor Blauw-Wit met zes goals en Marc Broere vijf keer. Aan de kant van Fortuna was Marcel Segaar met zes goals topscorer.

Blauw-Wit staat nu met tien wedstrijdpunten op de vierde plek. Fortuna heeft ook tien punten, maar een slechter doelsaldo.