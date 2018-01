'Samen met je buurt plezier verhogen, is heel wat waard'

OOSTZAAN - Mensen zijn tevredener met hun leven als ze naar eigen zeggen in een fijne buurt wonen. Die conclusie trekt het CBS. Bewoners van de Waterput in Oostzaan zijn het daar helemaal mee eens.

Volgens het CBS is van de mensen die zelf vinden in een prettige buurt te wonen, 97 procent gelukkig in het leven. Wie minder tevreden is over de woonomgeving, is ook minder gelukkig: 69 procent. Daarbij merkt het CBS ook op dat de buurt een grotere invloed heeft dan de woning op het geluksgevoel.

De bewoners van de Waterput voelen zich enorm sterk met elkaar verbonden. "Ik heb de ziekte van Parkinson. Als ik heel stram ben, masseert mijn buurvrouw mij. Dat geeft een heel veilig gevoel", aldus Jacqueline.

Ook haar buurvrouw kent het genot van een fijne buurt. "Er werd bij ons ingebroken toen wij in Madrid zaten. De buren hebben alles voor ons geregeld. Dat is heel prettig."

Het gaat zelfs zo ver dat er handgeschreven briefjes in de deur worden gegooid van mensen die een huis in de straat willen kopen. "Samen met je buurt het plezier verhogen, is heel wat waard."