Goud Blokhuijsen, Schouten en Bosker op ploegachtervolging

ZUID-SCHARWOUDE - KOLOMNA Het mannenteam heeft bij het EK afstanden goud gewonnen op de ploegachtervolging. Het gelegenheidsteam, bestaande uit Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Simon Schouten, zette in de tweede rit de beste tijd neer: 3.42,79. Het zilver was voor Rusland (3.44,59) en het brons ging naar Polen (3.52,60). Er verschenen bij de mannen slechts vijf teams op dit onderdeel in de baan.

Voor de olympische ploegachtervolging in februari in Zuid-Korea zijn Sven Kramer (afwezig in Kolomna), Koen Verweij en Blokhuijsen aangewezen. Dit trio won dit seizoen tijdens de derde wereldbeker in Calgary de achtervolging met de tweede tijd ooit gereden (3.36,11). Bovendien is dat drietal de regerende olympische kampioen. Bondscoach Geert Kuiper kiest in Pyeongchang de vierde olympische schaatser voor dit nummer.

Vooral Simon Schouten trok vanmiddag in Kolomna in de slotfase van de wedstrijd met een lange aflossing de winst over de streep.

Ook goud vrouwen

Eerder op de dag wonnen ook de vrouwen, met Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje, goud in 2.59,34. Rusland eindigde als tweede (3.01,88), gevolgd door Duitsland op de derde plaats (3.05,03).