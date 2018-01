Handballers doen goede zaken tegen Turkije in WK-kwalificatie

VOLENDAM - SITTARD De Nederlandse handballers hebben zondag hun vierde WK-kwalificatieduel gewonnen. In Sittard nam de ploeg van coach Erlingur Richardsson in de tweede helft afstand van tegenstander Turkije en won met 26-19.

Donderdag had de ploeg in Aksaray nog verloren van de Turken. In Limburg nam Turkije ook de leiding en pas bij 6-11 werd de Nederlandse ploeg wakker na een time-out van de bondscoach. Bij de rust was de stand weer gelijk getrokken: 12-12.

Goed keeperswerk

Na de rust nam Oranje afstand, ook dankzij goed werk van Volendam-keeper Gerrie Eijlers, die drie strafworpen stopte. Een vlieger van de in Aalsmeer geboren Jeffrey Boomhouwer bepaalde de eindstand op 26-19.

Met zes punten uit vier duels voeren de Oranjemannen de kwalificatiegroep opnieuw aan.

Resterende duels

Donderdag speelt Oranje uit tegen het nog puntloze Griekenland en op 14 januari is de laatste groepswedstrijd thuis tegen België. De groepswinnaar plaatst zich voor de play-offs om een WK-ticket.