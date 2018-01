Hond neemt schapen te grazen in Uitgeest: "Ik wil dat 'ie wordt afgemaakt"

UITGEEST - Een agressieve hond heeft gisteren één schaap gedood en negen verwond in een weiland in Uitgeest. Volgens de eigenaar van de schapen beet hetzelfde dier in november vorig jaar al vijf schapen dood. Eigenaar Harry van Burgsteden is flink geschrokken: "Die hond is levensgevaarlijk."

Harry was gistermiddag thuis toen hij te horen kreeg dat een hond wederom zijn schapen had aangevallen. "Toen ik bij het weiland aan de Geesterweg kwam, stond de politie er al. De hond was in geen velden of wegen te bekennen. We zijn meteen gaan kijken en uiteindelijk bleek er ééntje dood te zijn en hadden negen schapen bijtwonden."

Niet voor het eerst

Op 12 november vorig jaar was het ook al raak: volgens de boer rende dezelfde hond het weiland in en beet vijf schapen dood. "Als een hond dat eenmaal voor elkaar heeft gekregen, leert 'ie dat niet meer af. De eigenaren wonen zo'n 100 meter van het weiland af. Blijkbaar had hij zich gisteren losgerukt en is 'ie ervandoor gegaan."

Een aantal maanden geleden eiste Harry al dat de hond zou worden afgemaakt, maar de politie besloot het dier en zijn baasje een tweede kans te geven. "Waarom weet ik ook niet. Die hond is levensgevaarlijk. Als 'ie dit doet, kan hij ook een kind pakken. Ik wil nu echt dat hij wordt afgemaakt en als dat niet via de politie lukt, ga ik er zelf achteraan."

Van slag

De gewonde schapen zijn buiten levensgevaar, maar wel helemaal van slag. "Ik heb ze binnen in het hok gezet. Daar staan ze als sinds gisteren op een kluitje bij elkaar in de hoek. Ze zijn helemaal gestresst door deze gebeurtenis. Dit is echt heel sneu."