Bouwput haven Monnickendam stroomt vol water

MONNICKENDAM - Door de vele regen van de afgelopen dagen en harde wind is de bouwkuip in de haven van Monnickendam vol met water gelopen. Het gaat om de ruimte tussen de muur en de tijdelijke damwand.

Meer dan een jaar geleden werd er begonnen aan de renovatie van de kademuur in de haven in het historische centrum van Monnickendam. Maar al snel kwam de bouw stil te liggen vanwege een slepende ruzie tussen de gemeente en de aannemer.

Volgens een omwonende is de waterstand 'extreem hoog'. Ook de parkeerplaats van de jachthaven, even verderop, is ondergelopen.

1 maart klaar

In het voorjaar van 2017 klaagden ondernemers al over het gebrek aan terrasplekken door de renovatiewerkzaamheden. Laura Bromet van de gemeente Waterland verzekerde toen haar best te gaan doen om zo snel mogelijk met een nieuwe aannemer de open wond in het centrum dicht te gooien.

Het werk aan de kademuur moet voor 1 maart worden afgerond. Het is niet duidelijk of de overstroming van de bouwkuip daar invloed op heeft.