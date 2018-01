Ondaan langer bij PEC Zwolle, Sandler niet naar AZ

AMSTERDAM - ZWOLLE Terell Ondaan blijft langer bij PEC Zwolle. De 24-jarige Amsterdamse aanvaller heeft bijgetekend tot de zomer van 2020, meldde de eredivisieclub uit Overijssel. De selectie van trainer John van 't Schip is momenteel op trainingskamp in Spanje.

Ondaan kwam afgelopen zomer over van de Turkse club Erzurumspor. Hij speelde eerder voor Telstar, Willem II en Excelsior. In de jeugd speelde hij voor HFC Haarlem, Ajax en AZ.

Miljoenenbod op Philippe Sandler

PEC wil ook het contract van verdediger Philippe Sandler openbreken. De Amsterdammer stapte in 2016 over van de jeugdopleiding van Ajax naar PEC. Volgens De Stentor zou AZ de verdediger voor twee miljoen euro over hebben willen nemen, eventueel met spelers erbij die op een zijspoor zijn beland in Alkmaar. Maar PEC wil de selectie bij elkaar houden en de speler dus niet verkopen aan een naaste concurrent.