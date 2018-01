Deel dit artikel:











Beschonken automobilist (27) in elkaar geslagen na aanrijding met fietser Foto: Shutterstock

LUTJEBROEK - Een 27-jarige automobilist uit Hoorn heeft een fietser aangereden in Lutjebroek. Het slachtoffer en zijn vrienden sloegen de bestuurder vervolgens in elkaar. Alle vier de betrokkenen zijn aangehouden. De automobilist is opgenomen in het ziekenhuis.

De 27-jarige automobilist reed over de Pieter Janszoon Jongstraat, toen hij de fietser raakte met zijn auto. Er ontstond onenigheid tussen de bestuurder en de aangereden jongen en zijn twee vrienden. Het drietal - afkomstig uit Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel - gebruikten het nodige geweld tegen de man. De politie heeft de drie jongemannen en de automobilist aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De bestuurder uit Hoorn is dusdanig gewond geraakt, dat hij in het ziekenhuis is opgenomen.