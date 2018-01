Deel dit artikel:











Vechtersbazen gaan elkaar te lijf met honkbalknuppels: meerdere gewonden en vier aanhoudingen Foto: Facebook / Politie Blaricum Eemnes Laren Foto: Facebook / Politie Blaricum Eemnes Laren

EEMNES - De politie heeft vanochtend vroeg ingegrepen bij een flinke vechtpartij in Eemnes, net over de grens met Noord-Holland. De matpartij met knuppels mondde uit in een onbekend aantal slachtoffers, drie aangiftes, een vernielde auto en vier arrestaties.

Het grootschalige gevecht vond plaats op de Zegge. De aggresievelingen gingen niet alleen elkaar te lijf, maar ook een personenauto. Alle ruiten van het voertuig zijn bij de knokpartij gesneuveld. Een van de slachtoffers moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Na een korte zoekactie heeft de politie vier verdachten kunnen aanhouden.