Deel dit artikel:











26-jarige Pool gewond na overval in vakantiewoning Foto: Shutterstock

OOST-GRAFTDIJK - Een 26-jarige man uit Polen is gewond geraakt bij een gewelddadige woningoverval op een vakantiepark in Oost-Graftdijk. Het slachtoffer zou steekwonden hebben opgelopen in zijn gezicht. De politie heeft een paar huisjes verderop een 29-jarige verdachte aangehouden.

Rond 00.50 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een man gewond was geraakt en dat hij steekwonden zou hebben. Op het vakantiepark vonden agenten meerdere bloedsporen. Het slachtoffer werd in één van de woningen aangetroffen. De 26-jarige man zou zijn overvallen en was het gevecht met de verdachte aangegaan. Daarbij zou hij gewond zijn geraakt aan zijn gezicht en moest hij naar het ziekenhuis voor behandeling. Arrestatie

Een paar huisjes verderop werd de 29-jarige overvaller, eveneens uit Polen, aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij bleek ook gewond te zijn geraakt bij het gevecht en is door de politie meegenomen naar het ziekenhuis. Na de behandeling is hij meegenomen naar het bureau. De recherche heeft een onderzoek ingesteld omdat er nog veel onbekend is over de exacte toedracht van het steekincident.