Politie Schagen pakt 27-jarige bestuurder: 'Rijdt al zeven jaar zonder geldig rijbewijs'

SCHAGEN - De politie in Schagen heeft een 27-jarige man aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Niet voor het eerst: de man ging al meerdere keren over de scheef en reed sinds 2011 zonder rijbewijs rond.

Politieagenten zagen aan het einde van de nacht een auto tegen het verkeer in een parkeerplaats oprijden. De bestuurder werd op de Schubertstraat aangehouden. Toen agenten naar zijn rijbewijs vroegen, verklaarde de man deze niet bij zich te hebben.

De 27-jarige probeerde er nog onderuit te komen door een valse naam op te geven, maar na controle bleek zijn eigen rijbewijs al zeven jaar ongeldig verklaard. Daar was de wegpiraat al meerdere keren voor aangehouden en ook nu kwam hij er niet mee weg.

Pepperspray

Zijn auto is in beslaggenomen en de man is meegenomen naar het bureau. In zijn zak werd ook nog een busje pepperspray aangetroffen.