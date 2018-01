Staking cabinepersoneel KLM opgeschort na akkoord over nieuwe cao

SCHIPHOL - De FNV schort een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op. Dat maakte de bond bekend nadat gisteren een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao. De vakbond voor cabinepersoneel VNC en de KLM kwamen tot dat akkoord voor personeel op de KLM-vliegtuigen, maar FNV Cabine wilde een en ander eerst bestuderen.

FNV Cabine protesteert tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Als de staking morgen door was gegaan, zou het voor het eerst in 98 jaar zijn dat het cabinepersoneel hun werk een hele dag neerlegt.

KLM wilde de staking koste wat kost voorkomen en heeft nu een principeakkoord gepresenteerd. "FNV Cabine wil uiterst zorgvuldig met dit hernieuwde eindbod omgaan", aldus de vakbond. "We zullen de gemaakte afspraken langs de cao leggen."

Belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases en het terugdraaien van de maatregel waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt. FNV Cabine wil volgende week hun reactie kunnen geven op het principeakkoord.

KLM laat weten verheugd te zijn over de opschorting van de staking. "De vluchtuitvoering vindt plaats volgens de reguliere dienstregeling, dat is goed nieuws voor onze klanten."

De luchtvaartmaatschappij verwacht dat met de 'gebalanceerde overeenkomst een einde komt aan een lange periode van onzekerheid voor het cabinepersoneel en voor KLM'.