NH Leeft: Live bij Haarlems nieuwjaarsconcert, finale van Fluitketel Curling én een toost bij het Midwintervuur

NOORD-HOLLAND - HAARLEM/BERGEN/BLARICUM NH Leeft doet vandaag op hun Facebookpagina live verslag van drie evenementen in onze provincie. Alle activiteiten hebben een winters tintje: van een romantisch concert tot een borrel bij het Midwintervuur.

Als eerste op de agenda: een nieuwjaarsconcert door Wings Ensemble in Haarlem. Met een romantisch programma vol fantasie, nostalgie en zelfs een vleugje parodie luidt het muziekgezelschap het nieuwe jaar feestelijk in. Het publiek wordt vanuit de Janskerk meegenomen langs werken van Beethoven, Schumann en Glinka. De live-uitzending begint om 11.15 uur op de Facebook-pagina van NH Leeft.

Fluitketel Curling

Rond 16.00 uur start in Bergen de finale van het NK Fluitketel Curling. "Wij Nederlanders zijn dol op ijs, daarom organiseren wij op de ijsbaan bij de Ruïnekerk deze wedstrijd", aldus de organisatie. De voorrondes zijn al geweest: het is nu aan de top van de fluitketel-schuivers om te bepalen wie de beste is. De uitzending van NH Leeft start rond 16.10 uur.

Proosten bij het Midwintervuur

De dag wordt feestelijk afgesloten bij het Midwintervuur in Blaricum. Voor de zesde keer wordt hier traditiegetrouw het nieuwe jaar goed ingeluid door de Rotaryclub. Ook aan de minderbedeelden wordt gedacht: het goede doel voor dit jaar is de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Om 17.30 uur wordt het vuur ontstoken en vanaf dat moment kan je bij NH Leeft live meekijken met dit winterse evenement.