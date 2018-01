Deel dit artikel:











Keukenbrand in woning Winkel: meerdere huizen ontruimd Foto: Telemedia BV

WINKEL - Meerdere woningen aan het Winkelmadepark in Winkel zijn afgelopen nacht ontruimd vanwege een brand in een appartementencomplex. Het vuur ontstond in de keuken en liet het huis onbewoonbaar achter.

Rond 02.30 uur brak de brand uit op de begane grond van het complex. De bewoner was op dat moment niet thuis. Niemand raakte gewond. Een aantal omliggende woning werd ontruimd. De omwonenden moesten op straat wachten. Opvang

Het vuur heeft het appartement verwoest. De Veiligheidsregio laat weten dat stichting Salvage opvang regelt voor de bewoner van de woning.