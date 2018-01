Dwarslaesie door lachgasmisbruik: "Wel honderd patronen per dag"

AMSTERDAM - (AT5) Trimbos en het Bongers Instituut waarschuwden onlangs al voor de gevaren van het gebruik van lachgas. Is het inhaleren van een paar ballonnetjes nog vrij onschuldig, op lange termijn kan het gas de gezondheid flink aantasten. Dat blijkt eens te meer uit de verhalen van enkele gebruikers, die zich in de Amsterdamse kliniek Reade aan de gevolgen van hun gebruik lieten behandelen.

"Ik gebruikte het als slaapmiddel", zegt een van die gebruikers (rond de 30) anoniem tegen Nieuwsuur. "Op een gegeven moment elke dag. Wel honderd patronen per dag." Toen hij last kreeg van tintelingen en koude tenen en voeten, besloot hij naar eigen zeggen te stoppen.

Het bleek al te laat. "Ik had geen controle meer over mijn vingers", vertelt hij. Onderzoek wees uit dat hij een tekort aan vitamine B12 had, waarvoor hij pillen kreeg voorgeschreven. Die hielpen niet, waarna hij op een zeker moment op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis belandde.

'Wakker geschud'

Daar vertelde hij de arts voor het eerst over zijn buitensporige lachgasgebruik. "Alle andere ziektes die het konden zijn, waren uitgesloten. Ik wist het stiekem natuurlijk al, maar je wordt echt wakker geschud: een bevestiging van een arts, een neuroloog."

Zijn ruggenmerg bleek aangetast. Inmiddels gaat het iets beter, al is hij nog altijd afhankelijk van een rolstoel. "Ik kan gelukkig weer staan en stappen zetten, maar niet rennen of achteruit lopen."

Dwarslaesie

Het verhaal van deze gebruiker staat niet op zichzelf, vertelt revalidatiearts Christof Smit van Reade aan Nieuwsuur. "We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd."

Een andere Reade-patiënt vertelt het programma - eveneens anoniem - dat hij na drie jaar gebruiken zo'n 250 patronen 'op een avond' tot zich nam. Ook hij kreeg verlammingsverschijnselen en zakte uiteindelijk door zijn knieën.

Nederlands dieet

Voor revalidatiearts Smit staat het verband tussen hun gebruik en hun klachten als een paal boven water. "Bij een normaal Nederlands dieet zie je niet een dergelijk vitaminetekort. Dit is echt gekoppeld aan lachgas en na het stoppen met lachgas zie je herstel. Dus het is echt wel daardoor."

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg pleitte in december voor een verbod op de verkoop van de patronen aan minderjarigen. Dat gaat de voormalig grootverbruikers echter niet ver genoeg. "Helemaal mee stoppen. Je kunt het zelfs in de club krijgen, samen met alcohol. Dat is niet normaal."