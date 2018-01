AW.DTV zet goede stap richting terugkeer naar Korfbal League

AMSTERDAM - WORMER Korfbalclub AW.DTV heeft een goede stap gezet richting de terugkeer naar de Korfbal League. In een spannende wedstrijd wist de ploeg van Edwin Bouman zaterdagavond met 22-20 te winnen van Groen Geel, dat eerste stond.

Vorig jaar degradeerde AW.DTV uit de Korfbal League. De club uit Amsterdam draait dit seizoen uitstekend. Met Edwin Bouman als nieuw aangestelde trainer hoopt AW.DTV de ambitie om mee te strijden om de bovenste plaatsen waar te maken. Door de winst op Groen Geel deelt AW.DTV nu de eerste plaats met de korfbalclub uit Wormer.

Mooie sfeer

Het duel van zaterdagavond was een echte topper, waarin er stevig gekorfbald werd. De wedstrijd was spannend en het publiek was luidruchtig. "De sfeer in de hal was mooi voor mij, maar ook leuk voor de korfballers", vertelt Bouman.

Beste twee

Om een kans te maken op promotie naar de Korfbal League moet AW.DTV bij de beste twee uit de competitie horen. Dan speel je kruisfinales en de winnaars daarvan spelen in de finale om één plek in de Korfbal League.

