IJMUIDEN - Een auto is vanavond op de Kanaaldijk in IJmuiden tegen een stilstaande auto gebotst. Er zijn geen gewonden gevallen.

De ene auto stond met pech langs de weg, toen de andere auto daarbovenop knalde.

Op de foto's is te zien dat er flinke schade is aan beide voertuigen. De brandweer en ambulance waren ter plaatste, maar iedereen is er met de schrik vanaf gekomen.