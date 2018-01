KZ wint in tweede helft van hekkensluiter Avanti

KOOG-ZAANDIJK - De korfballers van Avanti gingen bijna de hele eerste helft aan de leiding tegen KZ, maar na de rust sloeg de ploeg van coach Wim Bakker toe en won met 31-22 van de hekkensluiter.

Avanti nam meteen een voorsprong en pas bij 8-8 kwam KZ voor het eerst op gelijke hoogte. Daarna ging het puntje-puntje naar de 13-13 ruststand.

Strafworpen

In de tweede helft kwam KZ goed uit de kleedkamer en liep via drie strafworpen achter elkaar van 16-15 naar 19-15 uit. Die voorsprong gaf KZ niet meer uit handen. Sterker nog de voorsprong werd verder uitgebouwd tot de 31-22 eindstand.

Tien spelers scoren

Opvallend was dat bij KZ maar liefst tien spelers scoorden, tegenover zes bij Avanti. Stijn van der Vegt was topscorer van KZ met zeven punten en Esther Cordus scoorde vijf keer. Bij Avanti was Jordi van Zuidam topscorer met zeven doelpunten.

KZ blijft ondanks de winst zesde met acht punten uit acht duels. Avanti staat nog puntloos onderaan.