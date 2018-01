Dit is de eerste afvaller van Wie is de Mol? 2018

LANDSMEER - Wie is de Mol? 2018 is vanavond van start gegaan. Tien kandidaten begonnen het spelavontuur, met als doel om de saboteur in hun midden te vinden. Dit is de eerste afvaller van het seizoen. Lees niet verder om spoiler-vrij te blijven.

De eerste afvaller woont in Landsmeer en zijn naam luidt: Ron Boszhart. Het was hem en zijn teamgenoot, actrice Loes Haverkort, niet gelukt was om de kluis op tijd te openen. Omdat het anderen kandidaten wel was gelukt de code te kraken, moesten Ron en drie andere kandidaten de test maken. De Landsmeerder heeft deze test als slechtste gemaakt en ligt daarom uit het spel.

Lees ook: 'Molloot' Rämon begint in voorjaar al met zoeken: "Dat is de pret van het programma"

De eerste aflevering speelde zich niet in één, maar in vijf landen af. In setjes van twee waren de spelers verdeeld over verschillende hoofdsteden in Oost-Europa. Hier moesten zij een kluis vinden, het cijferslot ontrafelen en zo vliegtickets bemachtigen naar Tbilisi, Georgië. Degenen waarbij dit niet lukten, werden onderworpen aan de test.