Samenvatting: Ex-internationals te sterk voor HFC Legends Foto: NH/Edward Dekker

HAARLEM - Het was de 85e ontmoeting in de historie tussen Koninklijke HFC en de Ex-internationals. Zaterdagmiddag trok Oranje voor de 46e keer aan het langste eind. Het duel aan de Spanjaardslaan eindigde in 2-5. Bekijk hier de uitgebreide samenvatting.

Grote afwezige bij de ploeg van Sjaak Swart en Bennie Wijnstekers was Edwin van der Sar (112 interlands). De doelman had zich geblesseerd afgemeld. Tussen de palen stond de 40-jarige goalie van HFC Gerard van Rossum (0 interlands). HFC had een selectie samengesteld met veel spelers uit de zaterdag 1 en zondag 2. De ploeg van trainer Gerrit Peys begon met drie 'Verstratens' aan de rechterkant. Vader Rob startte als rechtsback met voor zich zijn zonen Lucas en Nino. Voor Oranje scoorde Andwele Slory voor rust twee keer. In de tweede helft viel hij na een botsing met invaller-keeper Jaap Smelik geblesseerd uit. Pierre van Hooijdonk en Martijn Meerdink benutten voor de Ex-internationals een penalty. Danny Koevermans scoorde met het hoofd. Voor de thuisclub was Loek de Kwant twee keer trefzeker. Lees ook: Ex-internationals winnen nieuwjaarswedstrijd van HFC Legends