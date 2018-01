Vrijwilligers verwoeste dierenambulance redden wat er te redden valt

AMSTELVEEN - De vrijwilligers van de door een brand verwoeste dierenambulance, hebben vandaag geprobeerd zoveel mogelijk spullen te redden. Vannacht ging hun busje van dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland in vlammen op. Door goed schoon te maken hoopte de vrijwilligers de roetschade van zwartgeblakerde onderdelen te verwijderen.

Vrijwilligster Mirjam Bosman heeft het busje in de brand zien staan: "We zagen politieagenten op de parkeerplaats achter ons. Toen we gingen kijken wat er aan de hand was, zagen we dat de dierenambulance in de brand stond", vertelt Bosman aan NH Nieuws. Het is nog onduidelijk of de brand is aangestoken.

Lees ook: Dierenambulance compleet verwoest door brand: "We zijn dringend op zoek naar donaties"

Ook bij andere vrijwilligers zit de schrik er goed in. Een schoonmakende vrijwilliger vraagt zich af: "Wie doet nou zoiets?", en haar mannelijke collega vult aan: "Het is schandalig, je doet het toch voor de dieren?"

Emotionele waarde

De jas van een onlangs overleden collega is door de brand in vlammen opgegaan. De jas werd na haar dood door Mirjam Bosman als eerbetoon gedragen: "Ik paste haar jas. Wij vonden het een mooi idee dat ik haar jas zou dragen. Die emotionele waarde is groot."

Er is een doneeractie gestart om de dierenambulance er weer bovenop te helpen. Op moment van schrijven is er bijna 4.000 euro opgehaald. "We moeten door. Er is maar één kant op en die is vooruit", besluit Bosman positief. "We hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen."